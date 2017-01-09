Центробанк Азербайджана оставил без изменений курс манат/доллар на «завтра»

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил на уровне 1,7742 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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