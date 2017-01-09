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Дальнее зарубежье 09.01.2017 18:36

Восток Мосула может быть освобожден к февралю, а западная часть - во втором квартале 2017 - СМИ

Восточная часть Мосула может быть полностью освобождена от боевиков уже к началу февраля, операция идет быстрыми темпами, сообщает в понедельник ВВС.

На данный момент иракские военные взяли под контроль 35 из 47 районов на востоке города, включая самые крупные и густонаселенные. Два оставшихся ключевых объекта, в которых боевики могут оказывать жесткое сопротивление - это университет Мосула и военная база Кинди.

Уверенным продвижением иракские войска обязаны подкреплению в виде дополнительных отрядов армейского спецназа, стянутых на восток Мосула. Кроме того, международная коалиция поменяла конфигурацию плана по освобождению города и стала оказывать более мощную поддержку своей артиллерией и авиацией, поясняет Би-Би-Си.

Что касается западной части города, то для ее освобождения понадобится отдельная военная операция, которая потребует длительной подготовки. Согласно прогнозам, операция может завершиться лишь во втором квартале 2017 года, говорится в сообщении.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ОПЕРАЦИЯ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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