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Дальнее зарубежье 09.01.2017 17:26

Более 15 человек стали жертвами морозов в Европе

Не менее 16 человек погибли из-за сильных морозов, обрушившихся на большую часть европейских стран, сообщает в понедельник агентство АП.

В частности, в Польше скончались десять человек возрастом от 32 до 69 лет, а в Чехии жертвами аномальных холодов стали шесть человек.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе они предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.

Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.

Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.

Как сообщалось, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОПА, МОРОЗЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]