Более 15 человек стали жертвами морозов в Европе

Не менее 16 человек погибли из-за сильных морозов, обрушившихся на большую часть европейских стран, сообщает в понедельник агентство АП.

В частности, в Польше скончались десять человек возрастом от 32 до 69 лет, а в Чехии жертвами аномальных холодов стали шесть человек.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе они предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.

Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.

Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.

Как сообщалось, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.