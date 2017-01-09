Более 15 человек стали жертвами морозов в Европе

Не менее 16 человек погибли из-за сильных морозов, обрушившихся на большую часть европейских стран, сообщает в понедельник агентство АП.
В частности, в Польше скончались десять человек возрастом от 32 до 69 лет, а в Чехии жертвами аномальных холодов стали шесть человек.
В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе они предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.
Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.
Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.
Как сообщалось, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.
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