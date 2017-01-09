Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 100 тыс. юрлиц и физлиц

Число юрлиц и физлиц в Азербайджане, обладающих «электронной подписью» (е-подпись), по состоянию на 1 января 2017 года составляет 100,216 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсвязи и высоких технологий.

"По состоянию на 1 января 2017 года е-подпись имеют 17,024 тыс. юрлиц, 17,21 тыс. рядовых граждан и 65,982 тыс. сотрудников госорганов", - отметили в министерстве.

За 2016 год владельцами «электронной подписи» стали 23,04 тыс. физических и юрлиц, в том числе 1,4 тыс. физических лиц, 3,17 тыс. юридических лиц, 18,47 тыс. сотрудников госорганов.

Н.Аббасова