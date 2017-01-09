Путин заявил президенту Египта, что теракт на блокпосту подтверждает необходимость совместной борьбы с экстремизмом - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египета Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью египетских полицейских и военнослужащих в результате вылазки террористов в городе Эль-Ариш, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с египетскими партнерами в борьбе с этой глобальной угрозой.

В.Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков.

Как сообщалось, девять сотрудников египетской полиции погибли в результате атаки террористов на блокпост на севере Синайского полуострова. Нападение произошло в городе Эль-Ариш: боевики привели в действие взрывное устройство, находившееся в автомобиле.