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АПК 09.01.2017 17:46

Агролизинг за 11 месяцев 2016г сдал в лизинг около 4 тыс. единиц сельхозтехники

ОАО "Агролизинг" в январе-ноябре 2016 года сдало в лизинг на льготных условиях 3,718 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

В лизинг сельхозтехнику в отчетном периоде получили 1,587 тыс. предпринимателей в Азербайджане.

"В январе-ноябре предпринимателям было передано в лизинг 64 зерноуборочных комбайнов, 975 тракторов, 3 экскаватора, остальное – прочая сельхозтехника", - отметили в министерстве.

В целом, за период с 2005 года по 1 декабря 2016 года общество передало в лизинг предпринимателям 21,808 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 787 зерноуборочных комбайнов, 7,28 тыс. тракторов, 133 экскаватора, 13,608 тыс. единиц прочей техники.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЛИЗИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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