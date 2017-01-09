Португальцы усыпали красными розами путь кортежа с телом Мариу Суариша

Тысячи португальцев во вторник отдали дань памяти скончавшемуся основателю Социалистической партии страны, бывшему президенту Мариу Суаришу, который скончался в больнице в субботу.

В понедельник гроб с телом покойного был перемещен из семейного дома М.Суариша в Иеронимитский монастырь XVI века в Лиссабоне. На пути кортежа собрались скорбящие, которые бросали под колеса катафалка красные розы.

Гроб с телом покойного будет находиться в монастырской часовне до полуночи вторника.

М.Суариш будет похоронен во вторник рядом с его супругой Марией Баррозу, которая скончалась в июле 2015 года.