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Дальнее зарубежье 09.01.2017 17:54

Португальцы усыпали красными розами путь кортежа с телом Мариу Суариша

Тысячи португальцев во вторник отдали дань памяти скончавшемуся основателю Социалистической партии страны, бывшему президенту Мариу Суаришу, который скончался в больнице в субботу.

В понедельник гроб с телом покойного был перемещен из семейного дома М.Суариша в Иеронимитский монастырь XVI века в Лиссабоне. На пути кортежа собрались скорбящие, которые бросали под колеса катафалка красные розы.

Гроб с телом покойного будет находиться в монастырской часовне до полуночи вторника.

М.Суариш будет похоронен во вторник рядом с его супругой Марией Баррозу, которая скончалась в июле 2015 года.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, СОЦПАРТИЯ, ОСНОВАТЕЛЬ, ПРОЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]