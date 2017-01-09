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Наука и образование 09.01.2017 18:45

Ильхам Алиев наградил Гариба Мамедова орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник наградил орденом «Шохрат» Гариба Мамедова, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Г.Мамедов награжден за заслуги в развитии аграрной науки в Азербайджане.

Г.Мамедов ранее возглавлял Государственный комитет по земле и картографии.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УЧЕНЫЙ, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]