Ильхам Алиев наградил Гариба Мамедова орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник наградил орденом «Шохрат» Гариба Мамедова, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Г.Мамедов награжден за заслуги в развитии аграрной науки в Азербайджане.

Г.Мамедов ранее возглавлял Государственный комитет по земле и картографии.