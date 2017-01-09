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Дальнее зарубежье 09.01.2017 19:33

Объединение Кипра - задача сложная, но достижимая, считает посланник ООН по Кипру

Достижение мирного соглашения по Кипру - задача трудная, но не невозможная, считает посланник ООН по Кипру Йеспен Барт Эйде.

"Лидеры (греческой и турецкой общин Кипра - ИФ) проявляют большую храбрость и стремление. (Дела - ИФ) идут сложно, но (мирное соглашение - ИФ) не является невозможным". - сказал он в понедельник на пресс-конференции, приуроченной ко встрече президента республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи в Женеве.

"Мы сейчас находимся на финальной стадии и переживаем момент истины", - добавил Й.Барт Эйде.

На переговорах в Женеве Н.Анастасиадис и М.Акынджи в частности обсудили проблемы управления, территориальные проблемы и вопросы обеспечения безопасности на пути к возможному объединению острова на основе федерации.

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Тэги: ООН, КИПР, ОБЪЕДИНЕНИЕ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]