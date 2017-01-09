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Спорт 09.01.2017 19:52

Полузащитника "Ливерпуля" Фирмино ограбили на 70 тыс. фунтов стерлингов

Квартира игрока английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Бразилии Роберто Фирмино была ограблена, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, грабители дождались, когда футболист с семьей покинут квартиру в Ливерпуле и проникли, чтобы вынести ценные вещи.

Ограбление было совершено 22 декабря, но стало известно о нем лишь в понедельник. Грабители похитили ювелирные изделия, часы и одежду на общую сумму до 70 тыс. фунтов стерлингов.

После произошедшего, полузащитник "Ливерпуля" из соображений безопасности переехал с семьей в гостиницу.

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Тэги: БРИТАНИЯ, "ЛИВЕРПУЛЬ", ПОЛУЗАЩИТНИК, ОГРАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]