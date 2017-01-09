Квартира игрока английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Бразилии Роберто Фирмино была ограблена, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, грабители дождались, когда футболист с семьей покинут квартиру в Ливерпуле и проникли, чтобы вынести ценные вещи.

Ограбление было совершено 22 декабря, но стало известно о нем лишь в понедельник. Грабители похитили ювелирные изделия, часы и одежду на общую сумму до 70 тыс. фунтов стерлингов.

После произошедшего, полузащитник "Ливерпуля" из соображений безопасности переехал с семьей в гостиницу.