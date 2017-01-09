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Регион 09.01.2017 20:18

Россия поставит в Иран более 100 тонн природного урана - агентство АП

Иран должен получить из России крупную партию природного урана как компенсацию за иранский экспорт в Оман, Россию и США 77 т тяжелой воды, сообщает в понедельник агентство АП со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

Отгрузка будет осуществлена с согласия всех сторон, подписавших соглашение по ядерной программе Ирана. При этом, агентство отмечает, что одобрение со стороны СБ ООН, является лишь формальностью, поскольку пять стран, подписавших соглашение, являются постоянными членами СБ ООН.

Ожидается, что в Иран поступят примерно 130 тонн природного урана. В 2015 году Тегеран уже получал примерно такую же отгрузку природного урана в рамках переговоров, которые привели к заключению соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее сообщалось, что во вторник в Вене пройдет заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы состоится во вторник в Вене.

Комиссия пройдет на уровне политдиректоров "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана под председательством замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, а также генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид.

Как сообщили иранские СМИ, члены комиссии рассмотрят ход выполнения СВПД и письмо главы МИД Ирана Джавада Зарифа на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по поводу продления Вашингтоном действия закона о санкциях в отношении Ирана. Принятый в конце прошлого года закон, который дает администрации США право возобновить санкции в отношении Ирана, вызвал резко негативную реакцию Тегерана, расценившего данный шаг как нарушение положений СВПД.

В письме Дж.Зариф призвал Ф.Могерини рассмотреть данный шаг США на заседании совместной комиссии.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС отменить санкции в отношении Тегерана.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, УРАН, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]