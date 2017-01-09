Швеция будет укреплять армию, не вступая в НАТО - министр обороны

Швеция выступает за расширение оборонного сотрудничества с Финляндией, но без заключения с нею союзнических отношений, и не намерена вступать в НАТО, заявил министр обороны Петер Хултквист (Peter Hultqvist).

Выступая в понедельник в шведском городе Сален (Salen) на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности, министр сказал, что в его стране началась подготовка нового межпартийного договора об обороне. "Его целью является обеспечение широкого взаимопонимания в обществе о политике безопасности Швеции", - передает слова главы военного ведомства портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Министр подчеркнул, что в договоре важное место занимает сотрудничество с Финляндией в оборонной сфере.

"Сотрудничество между Финляндией и Швецией способствует стабилизации в регионе Балтийского моря", - сказал он, не уточнив, каким образом Стокгольм желает развивать это взаимодействие. Министр сослался на то, что ждет предложений от всех политических партий, участвующих в подготовке документа.

П.Хултквист отметил, что высоко ценит политику неприсоединения Финляндии. "У нас такие же основы политики безопасности", - сказал он, добавив, что страны не собираются устанавливать союзнические отношения в этой области.

Министр подчеркнул, что Швеция не намерена вступать в НАТО. "В неспокойные времена важно придерживаться ранее выбранной линии", - считает он.

Приоритетами договора глава военного ведомства Швеции назвал также организацию обороны острова Готланд, оценку боеспособности шведской армии в военное время, усиление разведывательной деятельности, борьбу с киберугрозами и укрепление обороноспособности страны.

На эти цели в 2016-20120 годы планируется затратить миллиард евро, включая уже начавшееся размещение войск на Готланде. Находившиеся ранее на острове регулярные воинские части покинул его в 2005 году.

Ныне действующий договор был заключен в 2015 году между пятью парламентскими партиями.