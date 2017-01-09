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Дальнее зарубежье 09.01.2017 20:45

ФБР задержало топ-менеджера Volkswagen - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало топ-менеджера германского автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

О.Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах. По информации издания, его задержали 7 января во Флориде и переводят в Детройт, где ему предъявят обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

Ранее власти США арестовали инженера Volkswagen Джеймса Ляна, проработавшего в компании два десятилетия. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

кандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.

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Тэги: США, VOLKSWAGEN, ДИРЕКТОР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]