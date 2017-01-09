Европа продолжает бороться с сильными морозами

Рекордно низкие температуры продолжают господствовать в ряде европейских государств, сообщает в понедельник агентство АП.
Лишь за последнюю неделю жертвами морозов в Европе стали более 25 человек. Большинство из них - бездомные.
В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны. Жителям отдаленных населенных пунктов предложили временно покинуть жилища.
Низкие температуры воздуха установилась и на побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. В связи с этим у побережья впервые за десятки лет было остановлено движение рыбацких судов.
Сильные снегопады в Греции привели к отключению электро- и водоснабжения, а также к отключению телефонных линий. Сообщается, что в некоторых районах страны уровень снега достиг двух метров.
Морозы также нанесли сильный ущерб греческим лагерям для иммигрантов и беженцев, где, несмотря на непогоду, тысячи человек продолжают находиться перенаселенных палатках.
Обильные снегопады и аномально низкая температура также стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий, задержек и отмене авиарейсов по всей Европе.
Ранее власти Швейцарии сообщили, что семья российских туристов попала в ДТП на заснеженной альпийской дороге. Их машина сорвалась с обрыва, в результате чего супружеская пара погибла, а их двое дети получили тяжелые увечья.
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