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Это интересно 09.01.2017 20:56

Европа продолжает бороться с сильными морозами

Рекордно низкие температуры продолжают господствовать в ряде европейских государств, сообщает в понедельник агентство АП.

Лишь за последнюю неделю жертвами морозов в Европе стали более 25 человек. Большинство из них - бездомные.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны. Жителям отдаленных населенных пунктов предложили временно покинуть жилища.

Низкие температуры воздуха установилась и на побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. В связи с этим у побережья впервые за десятки лет было остановлено движение рыбацких судов.

Сильные снегопады в Греции привели к отключению электро- и водоснабжения, а также к отключению телефонных линий. Сообщается, что в некоторых районах страны уровень снега достиг двух метров.

Морозы также нанесли сильный ущерб греческим лагерям для иммигрантов и беженцев, где, несмотря на непогоду, тысячи человек продолжают находиться перенаселенных палатках.

Обильные снегопады и аномально низкая температура также стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий, задержек и отмене авиарейсов по всей Европе.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что семья российских туристов попала в ДТП на заснеженной альпийской дороге. Их машина сорвалась с обрыва, в результате чего супружеская пара погибла, а их двое дети получили тяжелые увечья.

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Тэги: ЕВРОПА, МОРОЗЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]