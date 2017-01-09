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Дальнее зарубежье 09.01.2017 21:15

Сенат США обсудит на этой неделе предложенные Трампом кандидатуры на высшие посты, включая госсекретаря, директора ЦРУ и шефа Пентагона

Предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на высшие посты, включая госсекретаря США, будут обсуждаться Сенатом на этой неделе, сообщил представитель переходной команды избранного президента Шон Спайсер.

"Будет насыщенная неделя на Капитолийском холме, поскольку запланировано девять слушаний по утверждению (кандидатур - ИФ") , - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.

По словам Ш.Спайсера, во вторник сенаторы проведут слушания по кандидатурам Джеффа Сешнса на пост главы Минюста и Джона Келли на пост секретаря по внутренней безопасности. В среду, как ожидается, в сенате пройдут слушания по номинированному на пост госсекретаря США Рекса Теллерсона, а по кандидатуре Майка Помпео на пост директора ЦРУ, сообщил Ш.Спайсер.

В четверг, 14 января на рассмотрение сенаторов будет вынесена кандидатура предложенного на пост главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, сообщил представитель переходной команды.

Сенаторы проведут слушания и относительно других ключевых кандидатов, уточнил Ш.Спайсер.

"Они (кандидаты - ИФ) сейчас изучают информацию, готовятся", - сказал он.

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Тэги: США, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СЕНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]