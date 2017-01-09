Меркель пообещала вернуть на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь пообещала обеспечить возвращение на родину беженцам, которым было отказано предоставлении убежища, сообщает в понедельник агентство АП.
"Мы будем работать на национальном уровне над возвращением людей в их родные страны. Это удастся нам, если будем с уважением вести переговоры со странами, куда мы их собираемся вернуть", - цитирует агентство АП слова А.Меркель.
Широкая дискуссия по поводу немедленной высылки беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, развернулась после теракта на рождественской ярмарке в Берлине. 12 человек погибли и около 50 пострадали 19 декабря из-за наезда грузовика на посетителей ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.
Подозреваемым в теракте считается выходец из Туниса Анис Амри, который был застрелен сотрудниками итальянской полиции в Милане.
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