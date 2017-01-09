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Дальнее зарубежье 09.01.2017 21:30

Меркель пообещала вернуть на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь пообещала обеспечить возвращение на родину беженцам, которым было отказано предоставлении убежища, сообщает в понедельник агентство АП.

"Мы будем работать на национальном уровне над возвращением людей в их родные страны. Это удастся нам, если будем с уважением вести переговоры со странами, куда мы их собираемся вернуть", - цитирует агентство АП слова А.Меркель.

Широкая дискуссия по поводу немедленной высылки беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, развернулась после теракта на рождественской ярмарке в Берлине. 12 человек погибли и около 50 пострадали 19 декабря из-за наезда грузовика на посетителей ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Подозреваемым в теракте считается выходец из Туниса Анис Амри, который был застрелен сотрудниками итальянской полиции в Милане.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, БЕЖЕНЦЫ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]