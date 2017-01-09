Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ

Основными целями Азербайджана в 2016 году являлись внутреннее развитие и укрепление позиций на международной арене, заявил глава Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви (РПЦ) Архиепископ Александр.
«2016 год был особенным в жизни Азербайджана, Годом мультикультурализма. За минувший год не было ни одного негативного события в нашей стране, которое бы говорило о том, что в Азербайджане не все спокойно. Наоборот, все свидетельствовало о том, что наша страна живет и развивается, что страна поставила перед собой замечательные цели, как внутреннего развития, так и укрепления своего положения на международной арене»,- сказал Архиепископ Александр в понедельник на официальном приеме, посвященном празднику Рождества.
Отец Александр отметил, что в 2016 году мир содрогался от актов терроризма и вандализма.
«Минувший год был очень непростым. Это был год, когда мир содрогался от актов вандализма и террора, и других негативных событий, которые потрясали мирные города, селения, людей на базарах и праздничных мероприятиях», - подчеркнул Владыка.
Он отметил, что оскал терроризма оставил тяжелый след и в данном контексте призыв к миру сегодня очень актуален.
Священнослужитель подчеркнул, что в свете происходящего в мире Азербайджан всегда выделялся своим мультикультурализмом По его словам, мультикультурализм является частью азербайджанского менталитета и культуры. «Мультикультурализм в 2016 году это не было какой-то акцией, проводимой в Азербайджане. Это явление не прекратило своего существования. Мульткультурализм будет по-прежнему основной чертой внутренней жизни нашей страны. Менталитет Азербайджана, азербайджанского народа останется таким же, каким и был. Все что связано с мультикультурализмом по прежнему будет частью нашей внутренней жизни, частью взаимоотношений народов, населяющих Азербайджан и замечательной традиции и высокой культуры страны»,- отметил Архиепископ.
По его словам, прошедший год заставил людей задуматься о своем будущем. «Всевышний призывает людей к добру, но мы не всегда своими силами, к сожалению, можем установить мир», - отметил он.
От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева Бакинскую и Азербайджанскую Епархию РПЦ поздравил госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдулла.
В ходе мероприятия было зачитано обращение к православным Азербайджана от имени главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Ф.Исазаде
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