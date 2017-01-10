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СНГ 10.01.2017 08:36

Новый постпред Казахстана приступил к работе в ООН

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу.

Церемония состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник, сообщила во вторник пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе состоявшейся после церемонии беседы казахстанский дипломат от имени руководства страны выразил поддержку планам нового руководителя ООН по содействию многосторонним усилиям в сфере предотвращения конфликтов, миротворчества, миростроительства и долгосрочного устойчивого развития.

К.Умаров информировал собеседника о казахстанских приоритетах в Совете безопасности ООН и отметил важность активизации международных усилий при ведущей роли глобальной организации в социально-экономическом развитии стран Центральной Азии и Афганистана.

Генсек ООН в свою очередь отметил значительный авторитет Казахстана как страны, поддерживающей хорошие тесные отношения практически со всеми странами мира, в том числе со всеми постоянными членами Совбеза.

По словам главы ООН, это будет способствовать урегулированию региональных конфликтов и преодолению противоречий по узловым проблемам глобальной безопасности, говорится в сообщении.

"А.Гутерриш подчеркнул в этой связи заинтересованность возглавляемой им Организации в дальнейшем расширении политического диалога и практического взаимодействия с Казахстаном", - отмечается в пресс-релизе.

Бывший посол Казахстана в США К.Умаров был назначен постпредом республики при ООН в начале января, сменив в этой должности Кайрата Абдрахманова, который возглавил МИД Казахстана.

Казахстан с января 2017 года вступил на два года в права непостоянного члена Совета безопасности ООН.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ПОСТПРЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]