Сопредседатели по Карабаху призывают к немедленному возвращению азербайджанской стороне тела военнослужащего, погибшего в конце декабря

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России призвали к немедленному возвращению азербайджанской стороне тела военнослужащего Чингиза Гурбанова, все еще находящегося у армянской стороны, говорится в заявлении организации.
"Нарушения режима прекращения огня являются неприемлемыми и противоречат признанным обязательствам сторон, которые несут полную ответственность не применять силу. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году", - отмечается в заявлении.
Сопредседатели также призывают вернуть тело (азербайджанского военнослужащего – ИФ) в соответствии с договоренностями Астраханской встречи на высшем уровне 2010 года.
"Мы призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах", - подчеркивается в заявлении.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако, официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.
А.Азизов
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