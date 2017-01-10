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Карабахский конфликт 10.01.2017 08:38

Сопредседатели по Карабаху призывают к немедленному возвращению азербайджанской стороне тела военнослужащего, погибшего в конце декабря

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России призвали к немедленному возвращению азербайджанской стороне тела военнослужащего Чингиза Гурбанова, все еще находящегося у армянской стороны, говорится в заявлении организации.

"Нарушения режима прекращения огня являются неприемлемыми и противоречат признанным обязательствам сторон, которые несут полную ответственность не применять силу. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году", - отмечается в заявлении.

Сопредседатели также призывают вернуть тело (азербайджанского военнослужащего – ИФ) в соответствии с договоренностями Астраханской встречи на высшем уровне 2010 года.

"Мы призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах", - подчеркивается в заявлении.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако, официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ПРИЗЫВ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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