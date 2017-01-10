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Дальнее зарубежье 10.01.2017 12:33

Глава МИД Швеции надеется, что Трамп будет поддерживать ООН

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит сильную ООН, сообщает во вторник агентство АП.

"Мы надеемся, что нам поможет рациональный подход. Мы считаем, что сильная ООН поможет и Америке оставаться великой", - сказала М.Валльстрем в интервью агентству в преддверии встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Д.Трамп критически высказывался в адрес всемирной организации, назвав ООН "клубом, где люди просто собираются, общаются и хорошо проводят время".

Швеция в данный момент председательствует в СБ ООН.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ООН, ТРАМП, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]