Глава МИД Швеции надеется, что Трамп будет поддерживать ООН

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит сильную ООН, сообщает во вторник агентство АП.
"Мы надеемся, что нам поможет рациональный подход. Мы считаем, что сильная ООН поможет и Америке оставаться великой", - сказала М.Валльстрем в интервью агентству в преддверии встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Ранее Д.Трамп критически высказывался в адрес всемирной организации, назвав ООН "клубом, где люди просто собираются, общаются и хорошо проводят время".
Швеция в данный момент председательствует в СБ ООН.
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