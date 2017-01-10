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Внутренняя политика 10.01.2017 12:20

Президент Алиев провел заседание кабмина, посвященное итогам 2016 года

Заседание кабинета министров Азербайджана при председательстве участием президента Ильхама Алиева состоялось во вторник, сообщает сайт главы государства.

На заседании обсуждались итоги социально-экономического развития Азербайджана в 2016 года и задачи на 2017 год.

На заседании выступили госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулла, глава миграционной службы Фирудин Набиев и председатель Госагентства гражданских услуг и социальных инноваций (ASAN) при президенте Азербайджана Инам Керимов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]