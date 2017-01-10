В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человек – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также три человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 102 преступлений, 48 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 59 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 24 человека, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным ношением оружия.
Ф.Исазаде
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