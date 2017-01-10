В Белоруссии будут судить троих граждан России за особо крупное хищение с использованием компьютерной техники, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денежных средств граждан", - проинформировала Т.Белоног.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома, уточнила она.

Согласно данным СК, трое неработающих граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016 года, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени министерства внутренних дел Белоруссии рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тыс. белорусских рублей", - сообщила Т.Белоног.

В ходе проведенных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности, следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 тыс. белорусских рублей, рассказала правоохранитель.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Мера пресечения с момента их задержания не изменялась - они заключены под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.