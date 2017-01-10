Казахстан снизил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК - Минэнерго

Казахстан сократил объемы добычи нефти в соответствии с обязательствами перед ОПЕК, сообщили во вторник в министерстве энергетики.
"Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. С января страна уже сократила объем добычи на 20 тыс. баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля", - сказали в пресс-службе ведомства.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что приведет к уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно принятому решению, сокращение добычи нефти будет рассчитываться от объемов добычи в октябре 2016 года. При этом для Казахстана, в связи с возобновлением коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган, будет рассчитываться снижение от уровня ноября 2016 года. Добыча в ноябре составила 1,7 млн баррелей в сутки. Республика подтвердила снижение на 20 тыс. баррелей в сутки. В последующие полгода Казахстан намерен держать среднемесячную добычу на уровне 1,68 млн баррелей в сутки.
Снижение на 20 тыс. баррелей будет достигнуто за счет сокращения добычи на месторождениях Актюбинской, Кызылординской, а также ряда месторождений Мангистауской областей. Стоит отметить, что данное сокращение не затронет такие крупные проекты, как Северо-Каспийский проект (Кашаган), Тенгизский и Карачаганакский.
Ранее во вторник источник в Минэнерго РФ, знакомый с процессом, сообщил "Интерфаксу", что российские компании приступили к сокращению добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК с превышением ранее принятого графика.
"Российские компании приступили к добровольному ограничению добычи нефти в рамках достигнутых в 2016 г. договоренностей со странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Снижение осуществляется по ускоренному графику и превышает первоначально озвученный консервативный прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
Представитель Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что министерство получило приглашение от комитета по мониторингу реализации соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК принять участие в первом заседании комитета 21-22 января в Вене. По его словам, список участников российской делегации будет озвучен позже.
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