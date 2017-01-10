Вкладчики 10 закрытых в 2016г в Азербайджане банков получили компенсаций на 722 млн манатов

Вкладчики 10 банков в Азербайджане, закрытых в 2016 году, получили компенсаций на общую сумму свыше 721,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).
В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,152 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,148 млн манатов, Gandjabank - 976 тыс. манатов.
Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 52,462 млн манатов, Parabank - 42,976 млн манатов, Kredobank - 27,77 млн манатов, Dekabank - 3,083 млн манатов.
Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,271 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.
Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 433,988 млн манатов.
А.Ахундов
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