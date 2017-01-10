Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Финансы 10.01.2017 12:38

Вкладчики 10 закрытых в 2016г в Азербайджане банков получили компенсаций на 722 млн манатов

Вкладчики 10 банков в Азербайджане, закрытых в 2016 году, получили компенсаций на общую сумму свыше 721,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,152 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,148 млн манатов, Gandjabank - 976 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 52,462 млн манатов, Parabank - 42,976 млн манатов, Kredobank - 27,77 млн манатов, Dekabank - 3,083 млн манатов.

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,271 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 433,988 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


Похожие новости


Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций на 722 млн манатов Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций на 721 млн манатов Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций почти на 718 млн манатов Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций на 714 млн манатов Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций на 712,5 млн манатов Вкладчики закрытых в Азербайджане в 2016г банков до конца декабря получат компенсаций еще на 40-45 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]