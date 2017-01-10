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ТЭК 10.01.2017 12:39

"Транснефть" из-за ремонта в Махачкале приостановила прокачку нефти из Азербайджана

Остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка) в порт Новороссийск, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер. "В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", говорится в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года. Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется, добавил И.Демин.

"В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти", - сообщил пресс-секретарь.

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПЕРЕВАЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]