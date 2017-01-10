"Транснефть" из-за ремонта в Махачкале приостановила прокачку нефти из Азербайджана

Остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка) в порт Новороссийск, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.
По его информации, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер. "В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", говорится в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года. Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется, добавил И.Демин.
"В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти", - сообщил пресс-секретарь.
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