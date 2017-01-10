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Это интересно 10.01.2017 12:48

Джоли и Питт будут разводиться в третейском суде, процесс будет закрытым

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились о полной конфиденциальности бракоразводного процесса, которым займется третейский суд, пишет во вторник газета "Гардиан" со ссылкой на заявление знаменитостей.

"Стороны и их адвокаты подписали соглашения, касающиеся обеспечения соблюдения прав на неприкосновенность частной жизни их детей и всей семьи", - говорится заявлении.

В нем отмечается, что для этого будет "обеспечена конфиденциальность всех судебных документов, и стороны обратятся к третейскому судье".

Голливудские актеры поженились в августе 2014 года после нескольких лет совместной жизни, в конце сентября 2016 А.Джоли подала на развод "из-за серьезных противоречий" между супругами. У пары трое усыновленных и трое собственных детей возрастом от восьми до 15 лет, все по обоюдному согласию супругов останутся под опекой матери.

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Тэги: США, АКТЕРЫ, РАЗВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]