Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила в 2016 году выплату задержанных соцвыплат на 930 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в 2016 году выплату работникам задержанных работодателями социальных выплат на общую сумму 928,995 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

"В том числе 85,8% пришлось на погашение задолженности по зарплате, остальная сумма – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб", - отмечает министерство.

За отчетный период на своих рабочих местах были восстановлены 30 незаконно уволенных работников.

Р.Бабаев