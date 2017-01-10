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Бизнес и законодательство 10.01.2017 12:50

Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила в 2016 году выплату задержанных соцвыплат на 930 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в 2016 году выплату работникам задержанных работодателями социальных выплат на общую сумму 928,995 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

"В том числе 85,8% пришлось на погашение задолженности по зарплате, остальная сумма – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб", - отмечает министерство.

За отчетный период на своих рабочих местах были восстановлены 30 незаконно уволенных работников.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТРУД, ВЫПЛАТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]