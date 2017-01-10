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СНГ 10.01.2017 13:00

Минобороны РФ: версия СМИ о катастрофе Ту-154 из-за ошибки второго пилота - бред и выдумка

В министерстве обороны России опровергли появившуюся в СМИ версию о том, что катастрофа самолета Ту-154 в Черном море произошла из-за ошибки второго пилота.

"Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал появившиеся во вторник сообщения в ряде СМИ о том, что самолет упал в Черном море в конце декабря из-за ошибки второго пилота.

"Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - сказал генерал.

Военно-транспортный самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, АВИАКАТАСТРОФА, ВЕРСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]