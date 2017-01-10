Минобороны РФ: версия СМИ о катастрофе Ту-154 из-за ошибки второго пилота - бред и выдумка

В министерстве обороны России опровергли появившуюся в СМИ версию о том, что катастрофа самолета Ту-154 в Черном море произошла из-за ошибки второго пилота.

"Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал появившиеся во вторник сообщения в ряде СМИ о том, что самолет упал в Черном море в конце декабря из-за ошибки второго пилота.

"Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - сказал генерал.

Военно-транспортный самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.