Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Регион 10.01.2017 13:01

Анкара не планирует в ближайшее время подписывать соглашение о выводе турецкого контингента из района Башика в Ираке - СМИ

Турецкие военные не уйдут из лагеря близ города Башика в Ираке, пока не завершится операция по освобождению от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) Мосула, сообщил газете "Хюрриет" турецкий представитель.

"Существует устная договоренность, и иракские власти знают, что наши войска не будут в этом лагере вечно, но нам надо принимать во внимание и общественное мнение в Ираке", - сказал представитель, пожелавший остаться неназванным.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем не планируется подписывать соглашение о выводе турецких военных из района Башика.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в минувшую субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории. Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГИЛ. Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и подготовки местных ополченцев для борьбы с террористами.

Второй по величине иракский город Мосул с 2014 года находится под контролем боевиков ИГИЛ. В прошлом году иракская армия при поддержке ополченцев и авиации возглавляемой США международной коалиции начала операцию по освобождению Мосула.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ИРАК, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Начальники генштабов РФ и Турции достигли договоренности о продолжении контактов военных двух стран Турецкие военные в Сирии намерены наступать на Манбидж и Ракку - Эрдоган Турецкие военные покинут север Ирака только после освобождения Мосула от ИГ - вице-премьер Турции Турецкий военный контингент останется на севере Ирака - премьер-министр Йылдырым Турецкая армия понесла первые потери в Сирии: два солдата убиты, пять ранены В Турции задержаны еще 11 подозреваемых в причастности к попытке переворота - вице-премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]