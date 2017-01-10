Анкара не планирует в ближайшее время подписывать соглашение о выводе турецкого контингента из района Башика в Ираке - СМИ

Турецкие военные не уйдут из лагеря близ города Башика в Ираке, пока не завершится операция по освобождению от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) Мосула, сообщил газете "Хюрриет" турецкий представитель.

"Существует устная договоренность, и иракские власти знают, что наши войска не будут в этом лагере вечно, но нам надо принимать во внимание и общественное мнение в Ираке", - сказал представитель, пожелавший остаться неназванным.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем не планируется подписывать соглашение о выводе турецких военных из района Башика.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в минувшую субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории. Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГИЛ. Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и подготовки местных ополченцев для борьбы с террористами.

Второй по величине иракский город Мосул с 2014 года находится под контролем боевиков ИГИЛ. В прошлом году иракская армия при поддержке ополченцев и авиации возглавляемой США международной коалиции начала операцию по освобождению Мосула.