По делу Улюкаева будет проведена фонографическая экспертиза

Следствие назначило фонографическую экспертизу по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

Как передал корреспондент "Интерфакса", об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы во вторник, где решается вопрос о продлении меры пресечении фигуранта.

"Прошу приобщить постановление о назначении судебной фонографической экспертизы", - сказал он.