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СНГ 10.01.2017 13:49

По делу Улюкаева будет проведена фонографическая экспертиза

Следствие назначило фонографическую экспертизу по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

Как передал корреспондент "Интерфакса", об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы во вторник, где решается вопрос о продлении меры пресечении фигуранта.

"Прошу приобщить постановление о назначении судебной фонографической экспертизы", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СУД, УЛЮКАЕВ, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]