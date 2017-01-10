Экс-президент ФРГ Роман Херцог ушел из жизни в возрасте 82 лет

Бывший президент ФРГ Роман Херцог скончался на 83-м году жизни, пишет во вторник немецкая газета "Вельт".

О причинах смерти экс-президента Германии пока не сообщается.

Р.Херцог в 1983 году получил должность председателя Конституционного суда, а с 1994 по 1999 годы занимал пост федерального президента ФРГ.