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Регион 10.01.2017 14:11

Выставочный зал в Анкаре, в котором убили российского посла, назван его именем

Выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, в котором был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, назван его именем, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Терроризм - это преступление против всего человечности. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - сказал глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен.

Он добавил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России, и целью покушения было ухудшить отношения двух стран.

Ранее турецкие власти приняли решение присвоить имя убитого российского посла А.Карлова улице, на которой расположено посольство РФ в Анкаре.

А.Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре, когда выступал на открытии посвященной России фотовыставки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ЗАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]