Выставочный зал в Анкаре, в котором убили российского посла, назван его именем

Выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, в котором был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, назван его именем, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Терроризм - это преступление против всего человечности. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - сказал глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен.

Он добавил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России, и целью покушения было ухудшить отношения двух стран.

Ранее турецкие власти приняли решение присвоить имя убитого российского посла А.Карлова улице, на которой расположено посольство РФ в Анкаре.

А.Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре, когда выступал на открытии посвященной России фотовыставки.