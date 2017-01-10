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СНГ 10.01.2017 14:35

Дубай закрыл туристический офис в России

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая (ДТКМ) с 1 января закрыл российский офис, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Пока российское направление будет находиться под непосредственным руководством штаб-квартиры в эмирате. Но, по некоторым данным, в ближайшее время продвижение Дубая в России будет отдано на аутсорсинг какому-либо сетевому маркетинговому агентству", - рассказала И.Тюрина.

Экс-директор представительства Сергей Канаев отметил, что Россия и СНГ остаются одними из приоритетных рынков для Дубая, который по итогам 2016 года отмечает стабилизацию и даже рост турпотока из этих стран. Он напомнил, что представительство ДТКМ работало в России с 1996 года.

Дубай - самое популярное у россиян направление в ОАЭ. В 2015 году в эмирате побывали 356,2 тыс. туристов из России, а за 9 месяцев 2016 - 236,4 тыс.

Российские туроператоры, работающие с Дубаем, положительно оценивают работу представительства и его директора, отметила И.Тюрина. По их мнению, турпоток в эмираты вырос во многом благодаря работе офиса по туризму.

По данным РСТ, закрытие офиса связано с оптимизацией расходов из-за снижения доходов Дубая от продажи подешевевшей нефти. Эмират закрыл представительства своего туристического департамента не только в России, но и в некоторых других странах.

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Тэги: РОССИЯ, ДУБАЙ, ТУРИЗМ, ОФИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]