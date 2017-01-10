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Дальнее зарубежье 10.01.2017 14:39

Президент Кот-д`Ивуара отправил в отставку начальника генштаба, руководителей полиции и жандармерии

Президент Кот-д`Ивуара Алассан Уаттара после двухдневной акции протеста военнослужащих объявил о решении отправить в отставку начальника генштаба и командующих силами полиции и жандармерии, сообщает во вторник сайт британской газеты "Дейли мейл".

В приказе президента отмечается "в отставку отправлены глава генштаба Кот-д`Ивуара Сумайла Бакайоко, командир национальной жандармерии Жервэ Куаку Куасси, а также старший начальник полиции Бреду М`Биа".

Как отмечает издание, причиной увольнений стали двухдневные демонстрации военных, которые прошли в пяти городах страны. Основными требованиями военнослужащих были увеличение зарплат и улучшение условий труда.

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Тэги: КОТ/Д`ИВУАР, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]