Президент Кот-д`Ивуара отправил в отставку начальника генштаба, руководителей полиции и жандармерии

Президент Кот-д`Ивуара Алассан Уаттара после двухдневной акции протеста военнослужащих объявил о решении отправить в отставку начальника генштаба и командующих силами полиции и жандармерии, сообщает во вторник сайт британской газеты "Дейли мейл".

В приказе президента отмечается "в отставку отправлены глава генштаба Кот-д`Ивуара Сумайла Бакайоко, командир национальной жандармерии Жервэ Куаку Куасси, а также старший начальник полиции Бреду М`Биа".

Как отмечает издание, причиной увольнений стали двухдневные демонстрации военных, которые прошли в пяти городах страны. Основными требованиями военнослужащих были увеличение зарплат и улучшение условий труда.