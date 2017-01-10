Ряд стран претендуют на проведение третьих Евроигр - врио президента ЕОК

Ряд стран претендуют на проведение третьих Евроигр, заявил и.о. президента Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янез Косиянчич.
«Несколько государств претендуют на проведение III Евроигр. Мы пока не можем вам их назвать. В Европе есть более 60 городов, способных принять у себя Евроигры», - подчеркнул Я.Косиянчич на пресс-конференции в Баку во вторник.
По его словам, на заре возникновения современных Олимпийских игр страны с неохотой выдвигали свои кандидатуры на их проведение.
Я.Косиянчич подчеркнул, что проведение в Баку в 2015 году первых Евроигр стало "большой инвестицией в развитие азербайджанского спорта, в создание современной спортивной инфраструктуры".
Глава ЕОК также выразил уверенность в успешном проведении вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси. «Азербайджан стал первым государством, принявшим у себя Европейские игры, и провел их на очень высоком уровне. Думаю, что Минску будет сложно повторить успех Баку, но, тем не менее, мы верим, что и в Беларуси Евроигры пройдут на высоком уровне», - подчеркнул он.
По его словам, II Евроигры можно воспринимать с точки зрения важного этапа подготовки к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.
Я.Косиянчич добавил, что II Евроигры будут проводиться по 12-14 видам спорта. «Однако, уже сегодня имеются предложения о том, чтобы II Евроигры проводились по 26 видам спорта», - отметил функционер ЕОК.
Р.Бабаев
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