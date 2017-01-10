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Регион 10.01.2017 13:59

Число иностранных туристов в Стамбуле сократилось в 2016 году на четверть

Число посетивших Стамбул (Турция) иностранных туристов сократилось в прошлом году более чем на четверть по сравнению с 2015 годом, такое снижение зафиксировано впервые за 16 лет, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на данные местных властей.

Около 9,2 млн путешественников посетило Стамбул в 2016 году. Значительное падение зафиксировано в количестве прибытий из США (минус 43,2%) и России (минус 39,2%).

При этом авиатранспортом в город прибыло в прошлом году на 23% туристов меньше, чем годом ранее, а число прибытий на круизных судах сократилось на 89%. Как отмечает издание, сокращение числа туристов местные власти связывают с вопросами безопасности, которые беспокоят иностранных гостей.

Теракты в 2016 году серьезно повлияли на турпотоки зарубежных туристов в те страны, где они происходили. Турция, Франция, Бельгия потеряли десятки миллионов туристов. Стамбул пострадал больше других городов, там помимо терактов на турпоток повлияла еще и попытка государственного переворота, осуществленная в ночь на 16 июля группой военных. При этом 2017 год также начался для туротрасли города трагически: не менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]