В аэропорту Минска задержали пытавшегося вылететь в Стамбул уроженца Чечни, подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемый в совершении двойного убийства уроженец Чечни задержан в пограничной зоне аэропорта "Минск" при попытке вылететь в Стамбул, сообщил во вторник сайт МВД Белоруссии.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД во взаимодействии с коллегами из Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства", - говорится в сообщении.

Информацию о возможном нахождении в Белоруссии подозреваемого в совершении тяжкого преступления белорусские сыщики получили от коллег из России. "Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции РФ", - сказал начальник ГУУР МВД полковник милиции Виктор Юзефович.

"Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта во время посадки на рейс", - отметил В.Юзефович.

"Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, дабы избежать уголовного преследования. По имеющимся данным, задержанному инкриминируется убийство двух женщин в Хасавюрте", - сообщили в МВД.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного, соответствующая информация передана в МВД РФ.