В Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примут участие около 4 тыс. спортсменов

Около 4 тыс. спортсменов примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в 2019 году в Баку, заявил и.о. президента Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янез Косиянчич.

«Мы ожидаем, что в Европейском молодежном олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примет участие большое количество атлетов. Предположительно, в них будут участвовать около 4 тыс. юношей и девушек в возрасте 16-18 лет», - сказал Я.Косиянчич на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, ЕЮОФ проводятся уже 25 лет, и очередные пройдут в этом году в Венгрии.

Р.Бабаев