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Спорт 10.01.2017 14:01

В Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примут участие около 4 тыс. спортсменов

Около 4 тыс. спортсменов примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в 2019 году в Баку, заявил и.о. президента Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янез Косиянчич.

«Мы ожидаем, что в Европейском молодежном олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примет участие большое количество атлетов. Предположительно, в них будут участвовать около 4 тыс. юношей и девушек в возрасте 16-18 лет», - сказал Я.Косиянчич на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, ЕЮОФ проводятся уже 25 лет, и очередные пройдут в этом году в Венгрии.

Р.Бабаев

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Тэги: ОЛИМПИАДА, ФЕСТИВАЛЬ, ЕОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]