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Макроэкономика 10.01.2017 14:09

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд - Алиев

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"В 2016 году иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $8 млрд, внутренние инвестиции - $3,7 млрд", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2016 году.

Президент подчеркнул, что минувший год стал сложным для экономики страны. При этом он подчеркнул, что удалось обеспечить рост ненефтяного промпроизводства. "В 2016 году рост ненефтяного промпроизводства составил 5%, АПК – 2,6%. Эти два показателя дают нам основания говорить, что удалось справиться с имеющимися вызовами", - отметил он.

И.Алиев добавил, что в 2017 году правительство Азербайджана продолжит проведение мер, направленных на развитие ненефтяного сектора, создание новых рабочих мест. "В 2016 году в Азербайджане было создано более 100 тыс. рабочих мест", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что перед правительством в 2017 году стоит задача снижение инфляции до однозначного уровня.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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