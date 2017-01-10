Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд - Алиев

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.
"В 2016 году иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $8 млрд, внутренние инвестиции - $3,7 млрд", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2016 году.
Президент подчеркнул, что минувший год стал сложным для экономики страны. При этом он подчеркнул, что удалось обеспечить рост ненефтяного промпроизводства. "В 2016 году рост ненефтяного промпроизводства составил 5%, АПК – 2,6%. Эти два показателя дают нам основания говорить, что удалось справиться с имеющимися вызовами", - отметил он.
И.Алиев добавил, что в 2017 году правительство Азербайджана продолжит проведение мер, направленных на развитие ненефтяного сектора, создание новых рабочих мест. "В 2016 году в Азербайджане было создано более 100 тыс. рабочих мест", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что перед правительством в 2017 году стоит задача снижение инфляции до однозначного уровня.
А.Азизов
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