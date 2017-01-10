Введение Белоруссией безвизового режима со странами ЕС является ее внутренним делом, заявляют в Кремле

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался.
"Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в этом вопросе "существуют аспекты нашего союзного государства, но убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения".
"При принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование подобного безвизового режима на нашу границу", - уточнил Д.Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что не готов ответить на вопрос, последует ли Москва примеру Минска в объявлении безвизового режима.
При этом, комментируя вопрос, согласовывались ли действия белорусских властей с Москвой, Д.Песков ответил следующим образом: "Не могу сказать, когда и как, но, безусловно, поскольку наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе, в рамках союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно".
Содокладчики ПАСЕ оценят в Баку выполнение Азербайджаном обязательств перед СЕ
Алиев сделал в дипмиссии Ирана в Баку запись в книге соболезнований в связи с кончиной Рафсанджани
Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев
ГНФАР начнет в 2017г осуществлять трансферты в ЦБА для обеспечения макроэкономической стабильности, их объем не превысит 7,5 млрд манатов
Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017г
Ливия наращивает добычу нефти, что ставит под угрозу планы ОПЕК - WSJ
Пока еще рано радоваться олимпийской медали тяжелоатлета Заирова - вице-президент НОК Азербайджана
Президент Алиев объявил 2017 год в Азербайджане Годом Исламской солидарности
В Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примут участие около 4 тыс. спортсменов
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов