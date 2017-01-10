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СНГ 10.01.2017 16:01

Введение Белоруссией безвизового режима со странами ЕС является ее внутренним делом, заявляют в Кремле

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался.

"Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этом вопросе "существуют аспекты нашего союзного государства, но убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения".

"При принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование подобного безвизового режима на нашу границу", - уточнил Д.Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что не готов ответить на вопрос, последует ли Москва примеру Минска в объявлении безвизового режима.

При этом, комментируя вопрос, согласовывались ли действия белорусских властей с Москвой, Д.Песков ответил следующим образом: "Не могу сказать, когда и как, но, безусловно, поскольку наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе, в рамках союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]