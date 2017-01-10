Президент Алиев объявил 2017 год в Азербайджане Годом Исламской солидарности

В Азербайджане 2017 год объявлен Годом Исламской солидарности, заявил президент Ильхам Алиев.

«Игры Исламской солидарности (пройдут в Азербайджане в мае 2017 года - ИФ) имеют большое значение. Проведением этих игр мы еще раз покажем свою силу и возможности, продемонстрируем приверженность к своим религиозным ценностям. Мы будем стараться объединить Исламский мир»,- сказал И.Алиев во вторник на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

Глава государства отметил, что нельзя допустить разделения Исламского мира.

«Те, кто хотят разделить нас, посеять между нами вражду, противопоставить друг против друга, не должны достичь своей цели. Азербайджан обладает большим уважением в Исламском мире. Потому что наша политика искренняя, правильная, справедливая, принципиальная, мужественная. Поэтому, 2017 год в Азербайджане объявляю Годом Исламской солидарности»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде