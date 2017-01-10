Президент Алиев объявил 2017 год в Азербайджане Годом Исламской солидарности

В Азербайджане 2017 год объявлен Годом Исламской солидарности, заявил президент Ильхам Алиев.
«Игры Исламской солидарности (пройдут в Азербайджане в мае 2017 года - ИФ) имеют большое значение. Проведением этих игр мы еще раз покажем свою силу и возможности, продемонстрируем приверженность к своим религиозным ценностям. Мы будем стараться объединить Исламский мир»,- сказал И.Алиев во вторник на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.
Глава государства отметил, что нельзя допустить разделения Исламского мира.
«Те, кто хотят разделить нас, посеять между нами вражду, противопоставить друг против друга, не должны достичь своей цели. Азербайджан обладает большим уважением в Исламском мире. Потому что наша политика искренняя, правильная, справедливая, принципиальная, мужественная. Поэтому, 2017 год в Азербайджане объявляю Годом Исламской солидарности»,- подчеркнул он.
Ф.Исазаде
Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев
Власти Азербайджана сделают все с целью уберечь страну от рисков – президент Алиев
Президент Алиев провел заседание кабмина, посвященное итогам 2016 года
Азербайджан начал процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК - Минэнерго
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд - Алиев
Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила в 2016 году выплату задержанных соцвыплат на 930 тыс. манатов
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Кот-д`Ивуара отправил в отставку начальника генштаба, руководителей полиции и жандармерии
Дубай закрыл туристический офис в России
Иракские военные отбили у террористов еще два квартала на востоке Мосула
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов