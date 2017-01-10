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Дальнее зарубежье 10.01.2017 14:24

Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках

Uber Technologies Inc., борющаяся с регуляторами от Сиэтла до Парижа за то, чтобы не разглашать данные о пассажирских перевозках, решила сделать некоторую информацию свободно доступной через интернет, пишет The Wall Street Journal.

В ближайшее время Uber начнет публиковать данные из десятков городов разных стран, которые будут показывать среднее время поездки из одной точки в другую, рассчитанное на основе информации о миллионах совершенных поездок. Сначала будут обнародованы данные из Вашингтона, Сиднея и Манилы.

Эта информация может быть использована городскими властями для анализа картины трафика и принятия более обоснованных решений о развитии инфраструктуры.

Система расчета времени поездки получила название Movement.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги в 550 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, UBER, ТРАФИК, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]