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Дальнее зарубежье 10.01.2017 14:30

Иракские военные отбили у террористов еще два квартала на востоке Мосула

Иракские военнослужащие сумели во вторник взять под контроль еще два квартала в восточной части города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, в ходе освобождения кварталов Ас-Сукар и Сумар, а также во время боев в других частях города, военным и поддерживающим их ополченцам удалось ликвидировать 125 террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно утрачивают контроль над районами в восточной части города.

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Тэги: ИРАК, ВОЕННЫЕ, МОСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]