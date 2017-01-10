Иракские военные отбили у террористов еще два квартала на востоке Мосула

Иракские военнослужащие сумели во вторник взять под контроль еще два квартала в восточной части города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, в ходе освобождения кварталов Ас-Сукар и Сумар, а также во время боев в других частях города, военным и поддерживающим их ополченцам удалось ликвидировать 125 террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно утрачивают контроль над районами в восточной части города.