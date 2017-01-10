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Дальнее зарубежье 10.01.2017 16:14

К режиму прекращения огня в Сирии присоединились около 1100 населенных пунктов - российский Генштаб

В Сирии с активным участием России запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, в результате число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, приблизилось к 1100. сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"К режиму прекращения огня уже присоединились 1097 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек", - сказал он.

"Более 110 тыс. беженцев вернулись в свои дома, девять тысяч боевиков сложили оружие", - отметил начальник Генштаба.

"В настоящее время наряду с поддержанием режима прекращения боевых действий, уничтожением террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - ИФ) в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего ВС РФ проводится поэтапное сокращение российской группировки в Сирии", - сказал В.Герасимов.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПРИМИРЕНИЕ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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