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Карабахский конфликт 10.01.2017 14:47

Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что боестолкновения в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта позволили разрушить миф о непобедимости Армении.

«Они (армяне –ИФ-Аз) сами подтверждают, что без внешней помощи не смогут противостоять нам неделю»,- заявил И.Алиев во вторник на заседании Кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

Он отметил, что боестолкновения в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта еще раз показали мощь Азербайджана. «Апрельские боестолкновения, это и наша блестящая победа, и свидетельство мощи азербайджанского государства. Они также показали, что мы никогда не смиримся с подобной ситуацией и ответим на все провокации»,- подчеркнул он.

Президент отметил, что апрельские боестолкновения "развеяли миф о непобедимости армянской армии". «Был разрушен миф, созданный на протяжении многих лет Арменией»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]