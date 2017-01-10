Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что боестолкновения в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта позволили разрушить миф о непобедимости Армении.

«Они (армяне –ИФ-Аз) сами подтверждают, что без внешней помощи не смогут противостоять нам неделю»,- заявил И.Алиев во вторник на заседании Кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

Он отметил, что боестолкновения в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта еще раз показали мощь Азербайджана. «Апрельские боестолкновения, это и наша блестящая победа, и свидетельство мощи азербайджанского государства. Они также показали, что мы никогда не смиримся с подобной ситуацией и ответим на все провокации»,- подчеркнул он.

Президент отметил, что апрельские боестолкновения "развеяли миф о непобедимости армянской армии". «Был разрушен миф, созданный на протяжении многих лет Арменией»,- отметил он.

Ф.Исазаде