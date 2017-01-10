В Тбилиси заявляют о разрушении под военный полигон в Абхазии церкви и польского кладбища

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к международному сообществу и ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на разрушение в селе Цебельда в Абхазии церкви XIX века и польского кладбища для размещения на их месте военного полигона, заявил советник главы Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе.

"Это целенаправленный акт вандализма, грубо нарушающий нормы международного права, в том числе и положения Гаагской конвенции от 1954 года", - сказал Т.Пхаладзе во вторник журналистам.

По его словам, ответственность за сохранение в Абхазии памятников культуры возложена на "оккупационную силу".