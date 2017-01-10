Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Регион 10.01.2017 16:26

В Тбилиси заявляют о разрушении под военный полигон в Абхазии церкви и польского кладбища

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к международному сообществу и ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на разрушение в селе Цебельда в Абхазии церкви XIX века и польского кладбища для размещения на их месте военного полигона, заявил советник главы Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе.

"Это целенаправленный акт вандализма, грубо нарушающий нормы международного права, в том числе и положения Гаагской конвенции от 1954 года", - сказал Т.Пхаладзе во вторник журналистам.

По его словам, ответственность за сохранение в Абхазии памятников культуры возложена на "оккупационную силу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АБХАЗИЯ, РАЗРУШЕНИЯ


Похожие новости


К Новому году президент Грузии помиловал 175 заключенных Президент Грузии поздравил соотечественников с успешными парламентскими выборами Грузинский президент помиловал почти 170 заключенных Атамбаев заявил о желании перенять у Грузии опыт в сфере управления и реформировании правоохранительных органов Грузинский президент нанесет визит в Киргизию Грузия поддерживает развитие стратегических отношений с Азербайджаном – премьер-министр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]