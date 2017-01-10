В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники

Жители Великобритании и туристы во вторник вновь столкнулись с транспортными проблемами из-за забастовки работников железнодорожного транспорта и бортпроводников авиакомпании British Airways, сообщают британские СМИ.
Так, British Airways была вынуждена отменить десятки авиарейсов из международного аэропорта Хитроу, однако руководство обещает, что в итоге все пассажиры все равно смогут отправиться в путь.
Стартовавшая во вторник забастовка продлится два дня, в ней принимают участие несколько тысяч сотрудников авиакомпании.
Кроме того, во вторник в результате забастовки компании "Южная железная дорога" было приостановлено движение поездов между югом Англии и Лондоном. Акции протеста железнодорожников затронула сотни тысяч человек, которые не смогли добраться во вторник на работу в Лондон. Сотрудники компании продолжат забастовку в среду.
Накануне забастовку провели сотрудники лондонского метро, в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.
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