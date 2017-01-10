Вице-канцлер ФРГ может составить конкуренцию Меркель на выборах - СМИ

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, вероятно, примет участие в борьбе за пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет во вторник немецкая газета "Бильд".
Закрытый съезд партии, посвященный обсуждению стратегии на грядущих парламентских выборах, состоится во вторник в Дюссельдорфе.
Ожидается, что официально имя кандидата на пост канцлера от входящей в нынешнюю правящую коалицию СДПГ станет известно 29 января, отмечает "Бильд".
Ранее предполагалось, что в борьбу за эту должность от СДПГ может вступить глава Европейского парламента Мартин Шульц. Однако позднее он отказался от участия в предвыборной гонке из-за давней дружбы с З.Габриэлем.
Как сообщалось, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), по итогам парламентских выборов будет претендовать на то, чтобы остаться во главе правительства на четвертый срок.
Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство.
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