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Дальнее зарубежье 10.01.2017 17:01

Вице-канцлер ФРГ может составить конкуренцию Меркель на выборах - СМИ

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, вероятно, примет участие в борьбе за пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет во вторник немецкая газета "Бильд".

Закрытый съезд партии, посвященный обсуждению стратегии на грядущих парламентских выборах, состоится во вторник в Дюссельдорфе.

Ожидается, что официально имя кандидата на пост канцлера от входящей в нынешнюю правящую коалицию СДПГ станет известно 29 января, отмечает "Бильд".

Ранее предполагалось, что в борьбу за эту должность от СДПГ может вступить глава Европейского парламента Мартин Шульц. Однако позднее он отказался от участия в предвыборной гонке из-за давней дружбы с З.Габриэлем.

Как сообщалось, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), по итогам парламентских выборов будет претендовать на то, чтобы остаться во главе правительства на четвертый срок.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ПОСТ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]