Пока еще рано радоваться олимпийской медали тяжелоатлета Заирова - вице-президент НОК Азербайджана

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде считает преждевременным радоваться серебряной олимпийской медали азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова.
«Интигам Заиров занял шестое место на Олимпиаде в Лондоне и в связи с допинговым скандалом сегодня оказался на втором месте. В этой связи принято решение вручить ему серебряную медаль, однако он и сам проходит тестирование на предмет применения допинга», - подчеркнул Ч.Гусейнзаде на пресс-конференции во вторник.
По его словам, в случае положительного результата тестирования может возникнуть необходимость возвращения И.Заировым олимпийской медали.
«Поэтому я не спешил бы в этом вопросе. Сначала необходимо закрыть тему, а уже потом определить, достоин ли он медали или нет», - сказал вице-президент НОК.
Ч.Гусейнзаде отметил, что в случае объявления И.Заирова серебряным призером Олимпиады ему вряд ли будет вручено денежное вознаграждение, объявленное президентом Азербайджана победителям и призерам Олимпиады.
Вице-президент добавил, что серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине борец Виталий Рагимов, уличенный в применении допинга и лишенный медали, не должен возвращать государству денежное вознаграждение.
Р.Бабаев
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