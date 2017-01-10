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Спорт 10.01.2017 15:53

Пока еще рано радоваться олимпийской медали тяжелоатлета Заирова - вице-президент НОК Азербайджана

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде считает преждевременным радоваться серебряной олимпийской медали азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова.

«Интигам Заиров занял шестое место на Олимпиаде в Лондоне и в связи с допинговым скандалом сегодня оказался на втором месте. В этой связи принято решение вручить ему серебряную медаль, однако он и сам проходит тестирование на предмет применения допинга», - подчеркнул Ч.Гусейнзаде на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в случае положительного результата тестирования может возникнуть необходимость возвращения И.Заировым олимпийской медали.

«Поэтому я не спешил бы в этом вопросе. Сначала необходимо закрыть тему, а уже потом определить, достоин ли он медали или нет», - сказал вице-президент НОК.

Ч.Гусейнзаде отметил, что в случае объявления И.Заирова серебряным призером Олимпиады ему вряд ли будет вручено денежное вознаграждение, объявленное президентом Азербайджана победителям и призерам Олимпиады.

Вице-президент добавил, что серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине борец Виталий Рагимов, уличенный в применении допинга и лишенный медали, не должен возвращать государству денежное вознаграждение.

Р.Бабаев

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Тэги: ШТАНГИСТ, МЕДАЛЬ, ДОПИНГ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]